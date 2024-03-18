مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 وموعد السحور والإفطار

تختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 والموافق ثامن أيام شهر رمضان 1445 هجريًا، عن أمس، إذ يزداد عدد ساعات الصيام ويتأخر موعد صلاة المغرب، بينما تكون مواعيد السحور والإمساك وأذان الفجر والظهر مبكرًا مقارنة بالأمس، فيما يحرص آلاف المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة كافة لأداء الفروض في مواعيدها بالتزامن مع الصيام.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 فضلًا عن مواعيد السحور والإفطار، وموعد شروق الشمس والإمساك، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصيام.

وتشير مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين ثامن أيام الصيام، إلى أنّ مواعيد أذان الفجر والسحور والإمساك والشروق تأتي مبكرًا مقارنة بالأمس بمقدار دقيقة واحدة، فيما يأتي موعد أذان المغرب في نفس الموعد دون تأخير أو تقديم، بينما يتأخر موعد أذان العشاء بمقدار دقيقة، ويزداد عدد ساعات الصيام اليوم بمقدار دقيقة واحدة أيضًا.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 1445 فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024: يرفع في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024: يرفع في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024: يرفع في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024: يرفع في تمام الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024: يرفع في تمام الساعة 7:24 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024: تأتي عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة بحسب كل مسجد على حدة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 نحو 13 ساعة و50 دقيقة، ويبدأ وقت السحور في تمام الساعة 2:17 صباحًا ويستمر حتى وقت الإمساك الساعة 4:17 صباحًا.

موعد الشروق في الفيوم اليوم الاثنين

ويحل موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام شهر الصيام في تمام الساعة 6:04 صباحًا.