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«القاهرة الإخبارية»: طائرات سلاح الجو الأردني انطلقت بعد رصد تحركات غير معروفة المصدر

كتب:

حسن سمير
01:04 ص | الإثنين 18 مارس 2024
القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن ما جرى سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية، يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن طائرات سلاح الجو تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية، وعدم وجود تهديد قبل أن تعود لقواعدها.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بعدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

 

 

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