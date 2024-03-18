موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن إفطار برمضان

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية استمرار حالة الطوارئ في مساجد المحافظة، بالتزامن مع بدء الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك واستمرار توافد المصلين علي المساجد الكبرى في المحافظة بأعداد كبيرة، خاصة صلاتي التراويح والفجر، وفي هذا السياق أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-2024 يحين في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة، مع استمرار مرور الفرق التفتيشية لمديرية الأوقاف على المساجد لمتابعة عمل المساجد بشكل دوري.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

واعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين 18-3-202 لتكون في تمام الساعة السادسة و5 دقائق، أي بعد سبع دقائق من أذان المغرب.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الاثنين

ويتناول المصريون الإفطار اليوم الإثنين 18-3-2024، في تمام الساعة السادسة مساءا، مع انطلاق مدفع رمضان وانطلاق أذان المغرب في نفس الموعد في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

وشهدت مساجد الإسماعيلية استمرار حالة الطوارئ في اليوم الثامن لشهر رمضان المبارك، وتوفير امام لكل مسجد بإمامة المصلين، خاصة في صلاة التراويح مع استمرار عمل الفرق التفتيشية لمتابعة عمل المساجد.