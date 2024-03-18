بعد ظهورها في مسلسل مسار إجباري.. صابرين تكشف سر رشاقتها

ظهرت الفنانة صابرين بشكل أكثر رشاقة خلال مشاركتها في مسلسل مسار إجباري خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، وذلك بعد ما نجحت في خسارة وزنها بشكل ملحوظ وهو الأمر الذي علق عليه الكثير من متابعات الدراما المصرية بعد ما أبدين إعجابهن بالرشاقة الملحوظة للفنانة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت الفنانة صابرين في تصريحات تلفزيونية سر رشاقتها، قائلة إنها بدأت منذ 4 سنوات اعتماد نظام وعادات مختلفة حول نظامها الغذائي وطريقة تناول الطعام، بالإضافة إلى اعتمادها على وسائل خارجية مساعدة على حد تعبيرها، موضحة: «مش هكدب على الناس كان في مساعدات خارجية خدت إبر تخسيس ساعدتني بصورة كبيرة ولكن خوفت منها ووقفتها بسرعة».

صابرين: بقيت أحلى شكلا وموضوعا

وتابعت صابرين الحديث عن نظامها الغذائي، «أنا مش أكيلة بس الحقن ساعدتني على رفع مستوى الحرق في جسمي ولقيت نفسي بخس بسرعة ومع نظام غذائي خسرت وزن بقيت أحلى شكلا وموضوعا».

تفاصيل مشاركة صابرين في مسلسل مسار إجباري

وتشارك صابرين في بطولة مسلسل مسار إجباري للمخرجة نادين خان المعروض في موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي يجمع في بطولته أحمد داش وعصام عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي في 15 حلقة.