الفنانة صابرين تكشف سبب غيابها عن الدراما الرمضانية 4 سنوات

تشارك الفنانة صابرين في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل مسار إجباري والذي يعرض ضمن ماراثون المتحدة، ويشارك في بطولته كل من أحمد داش وعصام عمر، وحقق ردود أفعال قوية منذ طرحه.

أسباب مشاركة صابرين في مسلسل مسار إجباري

وأوضحت صابرين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سبب تحمسها للمشاركة في مسلسل مسار إجباري هو الورق المختلف، والذي يقدم شخصيتها في تباين من خلال نوعية مركبة جديدة عليها تمزج بين الدراما والرومانسية والكوميديا والحزن، وغيرها من المشاعر الإنسانية المختلفة، مضيفة أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية والتي هي بمثابة مرآة للواقع ويرى الجمهور نفسه خلالها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري، بطولة عصام عمر، أحمد داش، صابرين، نور محمود، محسن منصور، مي الغيطي، رشدي الشامي، جوري بكر، بسمة، وآخرين من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.