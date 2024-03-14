«صابرين»: عظمة «أم كلثوم» في تقبلها للتباينات المهنية والعمرية.. ومشاهد الغناء الأكثر صعوبة

تعد الفنانة صابرين واحدة من أبرز الفنانات اللاتى تميزن بموهبة كبيرة أهلتها للعب مختلف الأدوار والدخول فى عالم الفن، فهى العاشقة للفن منذ نعومة أظافرها، وشاركت فى عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، حتى أسند لها دور كوكب الشرق «أم كلثوم» فى رمضان عام 1999، فى مسلسل يحمل اسمها ويتحدث عن سيرتها الذاتية، وتحرص «صابرين» على الوجود والمشاركة فى الماراثون الرمضانى، حتى تجعل لجمهورها رصيداً كبيراً من أعمالها الفنية، التى طالما عرف أنها ستكون مختلفة فى كل دور تقدمه، فضلاً عن تمكنها من اختيار أدوارها بعناية.

يعد مسلسل «أم كلثوم»، الذى ترك بصمة فى قلوب جميع المشاهدين من كبيرهم إلى صغيرهم، وعُرض فى رمضان عام 1999، علامة فارقة فى مسيرة صابرين الفنية، حيث جسدت شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وبرعت فى تأدية الدور رغم صعوبته، لأن العمل يتناول حياتها الشخصية ويروى السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربى منذ نشأتها حتى أصبحت سيدة الغناء، من إخراج إنعام محمد على، وشارك فيه نخبة من كبار الفنانين على رأسهم: كمال أبوريا، سميرة عبدالعزيز، حسن حسنى، أحمد راتب، ناصر سيف، محمد كامل، أيمن عزت، صلاح رشوان، رشوان توفيق.

استمتعت بالعمل مع ليلى فوزي ومديحة يسري وأحمد خليل وصفية العمري

«يا روايح الزمن الجميل هفهفى وخدينا للماضى وسحره الخفى»، عند سماع هذه الأغنية ستتذكر واحداً من أهم كلاسيكيات الدراما الرمضانية فى مصر، وهو المسلسل الرمضانى الشهير «هوانم جاردن سيتى» الذى لم يختلف عليه أى جيل، وما زلنا نتذكره حتى الآن بكل تفاصيله، فهو من أكثر المسلسلات التى علقت فى أذهان الجمهور، وكان يعد من أضخم الأعمال الدرامية فى الإنتاج وعدد النجوم المشاركين فى بطولته، وعُرض المسلسل فى رمضان عام 1997، وشاهد الجمهور صابرين بدور مختلف عليها تماماً فى المسلسل، الذى أبدعت فيه بشخصية رقيقة ومختلفة، فهى منيرة كاظم زوجة محمود باشا الشاذلى، وشارك فيه مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية أبرزهم: حسين فهمى، صفية العمرى، عبلة كامل، هشام سليم، ليلى فوزى، أحمد ماهر، مديحة يسرى، أحمد خليل، عزت أبوعوف، عزة بهاء، عايدة رياض، من إخراج أحمد صقر، وتأليف منى نور الدين.

واجهت صعوبات في اختيار الأدوار التي تتناسب مع كل فنان في المسلسل

وانتقلت صابرين للحديث عن مسلسل سيدة الغناء العربى أم كلثوم، قائلة: «أم كلثوم شخصية صعبة، وكان أهم شىء طريقة تجسيد الأغانى التى تعايشت مع الجمهور، وطريقة الوقوف على المسرح، واستحضار روحها»، مُوضحة أن أكثر الصعوبات التى واجهتها فى المسلسل كانت اختيار الأدوار التى تتناسب مع كل فنان: «واجهت صعوبات عديدة، مثل اختيار الكاست مع المخرجة إنعام محمد على، واختيار فنان يشبه القصبجى، ورامى، وجمال عبدالناصر، وكانت الاختيارات صعبة للغاية، بالإضافة إلى كيفية القيام بالتمثيل مقابل كل شخصية، ليس مجرد عائلة أم كلثوم فقط، لأنه كان يوجد عدد كبير من الشخصيات». وأشارت إلى أن المسلسل ضم شرائح كثيرة فى المجتمع المصرى، منهم نجوم فى الموسيقى والسياسة والكتابة والصحافة، «جميع هذه الأشياء كانت حملاً كبيراً بالنسبة لى، وهو ما جعلنى أطرح سؤالاً: كيف كانت هذه السيدة العظيمة تتعامل مع جميع هذه الفئات المهنية والعمرية والاجتماعية، وهذه كانت البراعة والصعوبة أيضاً فى العمل».

تحضيري لشخصية «كوكب الشرق» كان يستغرق 7 ساعات قبل التصوير

كما تطرقت الفنانة إلى الحديث عن أكثر المشاهد التى كانت تجد صعوبة فى تقديمها بالمسلسل، قائلة: «مشاهد الغناء هى أكثرها صعوبة، والوقوف على خشبة المسرح وانسجامى مع الجمهور، وأن نجعله يصدق أن الماثلة أمامهم أم كلثوم»، كما أشارت صابرين إلى أن استعدادها للشخصية كان يستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لاختيار الملابس التى تليق بالدور والمشاهد، قائلة: «تحضيرى للشخصية كان يستغرق من 6 إلى 7 ساعات قبل التصوير، وساعدنى فى ذلك مجدى خلف الكوافير، والماكيير أحمد حمدى».

وأوضحت كيفية تركيب الصوت على الشخصية، مشيرة إلى أنها بذلت جهداً كبيراً حتى يخرج المسلسل للمشاهدين بأحسن صورة: «الغناء بطريقة أم كلثوم وتحريك الشفاه مع نفس كلام الأغنية والعُرب كيف تُقال، هذه أشياء أخرى فى الموسيقى، ولأنى دارسة موسيقى جيداً وكنت أغنى وقع اختيار إنعام محمد على لى خصوصاً لهذه الميزة».

وأعربت صابرين عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «هوانم جاردن سيتى»، الذى وصفته بأنه من أقرب وأهم الأعمال الفارقة فى تاريخها الفنى، قائلة: «من أجمل الأعمال التى قدمتها، ونجومه جميعهم كانوا على قدر كبير من المسئولية، وأيضاً قصة منى نور الدين رحمها الله جمعت بين القصور ونسائها والعلاقات التى شاهدناها بينهن، فهو واحد من الأعمال التى أعتز بها فى تاريخى وفى حياتى الفنية»، وأكملت صابرين حديثها قائلة: «كان يوجد فى مدينة الإنتاج الإعلامى شارع كامل أُقيم بسبب مسلسل هوانم جاردن سيتى، أتذكره عندما أكون فى المدينة».

النجوم الذين شاركوني في المسلسل كانوا على قدر كبير من المسئولية واستمتعت كثيراً بالعمل معهم.. ولهم ذكريات جميلة معي أثناء التصوير

وبسؤالها عن المنافسة بين الفنانين فى المسلسل نظراً لوجود عدد كبير من النجوم، علقت مازحة «كانت هناك روح رياضية».

المنافسة حاضرة في أي عمل أؤديه ولكن يجب أن تكون منافسة محترمة وشريفة والعلاقات كانت جيدة للغاية بيننا وجميع المشاهد بلا استثناء قريبة لي

وأوضحت: «المنافسة حاضرة فى أى عمل أؤديه، ولكن يجب أن تكون منافسة محترمة وشريفة والعلاقات كانت جيدة للغاية بيننا، لأن المخرج رب العمل محترم وقطاع الإنتاج كان الأقوى فى هذه الفترة، وكذلك القائمون على العمل كانوا مُقدرين لقيمة النجوم».

وعن أكثر المشاهد المحببة إلى قلبها فى المسلسل، قالت: «جميع المشاهد بلا استثناء قريبة لى، واستمتعت كثيراً بالعمل مع زملائى فمنهم ليلى فوزى ومديحة يسرى وأحمد خليل وصفية العمرى، وعبلة كامل، وهشام سليم رحمه الله، وجميع المشاهد كانت جميلة ولها ذكريات مميزة».