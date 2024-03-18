عاجل.. تطور مفاجئ في حالة أحمد رفعت.. فتح عينيه وطلب مياه

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، آخر تطورات حالة أحمد رفعت، لاعب الفريق الموجود حاليًا في أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد تعرضه لوعكة صحية، وسقوطه في لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري الموسم الجاري.

وقال «دعبس» في تصريحات تليفزيونية: «هناك تحسن بطيء جدا في حالة أحمد رفعت، ونتمنى في خلال الأسبوع المقبل أن يكون هناك تحسنا أكثر في الرئة، وأن يجري سحبه من على جهاز التنفس الصناعي، لأن اللاعب ليس في غيبوبة، بل تحت تأثير الأدوية، من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بشكل أسرع».

آخر تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

وأضاف رئيس نادي مودرن فيوتشر: «موضوع الكلى ليس مشكلة مطلقا، الأهم أن يجري استقرار التنفس، وأن تستجيب الرئة للأدوية والعلاج، والأطباء بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، وندعو له بالشفاء».

وأشار وليد دعبس، إلى أن «الرئة تأخذ وقتا في العلاج، ونسبة الأوكسجين الذي يجري ضخه من جهاز التنفس الصناعي للاعب، يتحسن لكن ببطئ، ونتمنى الوصول لنقطة تحسن، من أجل سحبه من على التنفس الصناعي».

وأوضح «دعبس»: «في بعض الأوقات يقل المخدر، وفتح عينيه وطلب الحصول على مياه، وهو يسمع ويستوعب بعض الأمور، لكن الأهم بالنسبة لنا أن تعود الرئة إلى طبيعتها، لأن وجوده على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة قد يمثل أزمة».

حقيقة تدخل محمد صلاح

وأكد رئيس نادي مودرن فيوتشر: «محمد صلاح نجم كبير وله قيمة كبيرة، والبعض دائما ينسج أخبار خاطئة حول اللاعب، وخبر طلبه نقل رفعت إلى إنجلترا غير صحيح مطلقا، وهي روايات من الخيال، ونادي مودرن فيوتشر قادر على فعل أي شيء من أجل علاج اللاعب، ولو جرى طلب أي شيء نجلبه فورا».

ولفت وليد دعبس، إلى أنه «جلبنا أجهزة من خارج المستشفى على نفقة مودرن فيوتشر، مثل جهاز الغسيل الكلوي، وكل شيء على نفقة نادي مودرن فيوتشر، لأن أحمد رفعت ابن النادي وواجبنا تجاه اللاعب، وهو أمر طبيعي لأننا كلنا عائلات مصرية وواجنبا دعم لاعبنا وعائلته في الظروف الحالية».

وتابع: «سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة اللاعب سالما إلى بيته وعائلته مرة أخرى».