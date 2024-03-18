ماذا يحدث مع أحمد رفعت بالعناية المركزة بعد توقف قلبه لمدة ساعة ونصف؟

ما يقرب من أسبوع وما يزال مشهد سقوط اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر في أذهان الجماهير، والوسط الكروي، بعدما سقط مغشيًا عليه خلال مباراة مودرن الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، عقب توقف قلبه إثر أزمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى مستشفى بالإسكندرية على الفور، وسط رعب كبير في الوسط الرياضي.

عودة ضربات قلبه بعد توقف دام لساعة ونصف

عقب أكثر من 5 أيام من انتقال اللاعب أحمد رفعت إلى العناية المركز، ماذا يحدث مع اللاعب، خاصة عقب عودة ضربات قلبه بعد توقف دام لساعة ونصف، وهو ما كشف عنه الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب، في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدًا أن اللاعب لاتزال حالته غير مستقرة، فهناك تدهور كبير عقب توقف قلبه يحتاج لوقت حتى تتحسن حالته وتستقر.

وعما يحدث مع اللاعب حاليًا، أكد «كامل» أن توقف القلب تسبب في تدهور العديد من الأجهزة الحيوية، إلا أن ضربات القلب عادت، وكذلك الدورة الدموية، كما بات المخ يعمل بشكل جيد.

وكشف الدكتور محمد كامل، ان اللاعب يقوم حاليًا بغسيل كلى، وذلك بسبب تدهور وظائفها ولاتزال في حالة سيئة، كما أنه يعاني من صعوبة في التنفس فضلًا عن تدهور الرئة والتهابها، فلايزال على جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا أن الفريق الطبي يلاحظ حالته باستمرار ويحاول العمل على عودة الكلى والرئة بشكل جيد، وكذلك التنفس، حتى يبتعد عن مرحلة الخطر.

واقعة أحمد رفعت

وكان أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، سقط في مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، الأخيرة، وانتقل على الفور إثر الواقعة إلى المستشفى، بسبب إصابته بأزمة قلبية، أدت لتوقف قلبه ساعة ونصف.