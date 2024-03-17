قرار مفاجئ من المستشفى بشأن أحمد رفعت بعد توقف قلبه.. محاولة لإنقاذ حياته

5 أيام مرت، منذ الحادث الصادم الذي شهدته مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، بعد سقوط أحمد رفعت المفاجئ، قبل دقيقة واحدة من إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، بعد توقف قلب اللاعب بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى المستشفى، وخضوعه لصدمات كهربائية قبل أن يعود النبض بعد نحو ساعة ونصف من سقوطه.

أحمد رفعت، الذي يرقد في العناية المركز بأحد مستشفيات الإسكندرية، وسط متابعة الوسط الكروي والجماهير لآخر تطورات حالته الصحية، ورغم أن هناك تحسنا طفيفا يوما بعد الآخر، إلا أن الأطباء اتخذوا قرار مفاجئا جديدا، في ظل محاولات إنقاذ حياة اللاعب، وعودة أجهزته الحيوية إلى طبيعتها.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت.. قرار مفاجئ من المستشفى

«لا يزال فاقد الوعي ويرقد على أجهزة التنفس»، هكذا أوضح مصدر مقرب من لاعب فيوتشر آخر تطورات حالته الصحية بعد مرور 5 أيام على توقف قلبه داخل الملعب، مضيفا: «لسه التهابات الرئة مستمرة، لكن كان هناك قرار من الأطباء خلال الساعات الماضية».

هل يتم نقل أحمد رفعت خارج البلاد لإنقاذ حياته؟

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»: «تم إيقاف بعض الأدوية منها أدوية الضغط»، مشددا على أن المستشفى حسم قرار نقله إلى خارج مصر والتي ترددت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، مؤكدا: «من المستحيل نقل رفعت من المستشفى وهو في هذه الحالة، الدكاترة بيعملوا اللي عليهم ويا ريت كل الناس تدعيله».

وهز سقوط أحمد رفعت المفاجئ، خلال مواجهة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، يوم الاثنين الماضي، الوسط الكروي، وذلك بعد أن سقط دون تدخل من أي أحد، بعد توقف قلبه، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، ليخضع لـ20 صدمة كهربائية، ويعود النبض إلى قلبه بعد نحو ساعة ونصف من الواقعة، قبل أن يتم نقله إلى الرعاية المركزة في حالة حرجة.