مفاجأة لمحبي أحمد رفعت.. إريكسن لاعب الدنمارك عانى من نفس الحالة وعاد للملاعب

وقع اللاعب أحمد رفعت مغشيًا عليه خلال مواجهة فريقه مودرن «فيوتشر» أمام الاتحاد السكندري قبل أسبوع، ليتوقف قلبه عن العمل، وينقل على إثر ذلك إلى المستشفى، وبعد نحو ساعة ونصف عاد النبض مجددًا، قبل أن يتم نقله إلى الرعاية المركزة في حالة حرجة.

وتعيد تلك الحالة إلى الأذهان، الإصابة التي تعرض لها إريكسن لاعب الدنمارك، الذي مر بنفس الحالة، حينما وقع مغشيًا في لقاء فنلندا في دور المجموعات في يورو عام 2020، وظل اللاعب ساقطًا على أرض الملعب، ما دفع المسعفون للدخول لمساعدته، لتشير التقارير الصحفية الأولية إلى إصابته بأزمة قلبية.

بشرى سارة في حالة أحمد رفعت

«حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر دي نسخة طبق الأصل من حالة إريكسن نجم الدنمارك».. بهذا الكلمات لخص الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامجه «الهدف» المذاع على فضائية on time sports الحالة، وقال إنه تم التعامل مع حالته سريعًا، عبر توفير مستشفى ميداني في الملعب، الأمر الذي ساعد كثيرًا في التعامل السريع مع حالته.

المستحيل يتحقق

بعد مرور نحو 7 أشهر على تلك الواقعة، نجح اللاعب الدنماركي في العودة مجددًا للحياة، ولعب كرة القدم مرة أخرى، عن طريق بوابة نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليصنف «إريكسن» على كونه اللاعب المعجزة؛ إذ تمكن من اللعب وفي قلبه جهاز مزروع، يساعده على تنظيم ضربات القلب لمنع حدوث توقف القلب كما حدث له من قبل.

تطورات إصابة إريكسن

في الدقيقة 42 وبينما يمرر أحد اللاعبين الكرة للنجم «إريكسن»، سقط اللاعب مغشيًا عليه، لمدة 15 دقيقة، وكانت هناك محاولات متواصلة لأجل إفاقته، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى، ليصدر الاتحاد الدنماركي بيانًا رسميًا وقتها، يؤكد فيه أنّ اللاعب استيقظ وخضع للفحوصات الطبية، وبعدها أكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنّ حالته استقرت واستيقظ وأصبح مدركًا ويستطيع الحديث وفقًا لموقع «goal».

حالة اللاعب أحمد رفعت الآن

قبل 24 ساعة طمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الجمهور، بأن اللاعب أحمد رفعت يخضع لمتابعة مستمرة، وتم توفير ما يحتاج إليه من مساعدات، للاطمئنان على حالته حتى تستقر تمامًا، وذلك نتيجة تعرضه لمضاعفات أثرت على حالته الصحية، ونتج عنها توقف قلبه، وأنه حاليًا يجري غسيل كلوي.