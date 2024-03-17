عاجل.. أنباء سارة عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت من المستشفى

كشف مراسل أون تايم سبورتس عن تطورات سارة في حالة اللاعب أحمد رفعت جناح مودرن فيوتشر والذي دخل في أزمة صحية مفاجئة خلال مباراة فريقه في بطولة الدوري المصري.

وقال صلاح عقدة مراسل أون تايم سبورتس من أمام المستشفى وفي حديثه لبرنامج ملعب أون تايم : تقرير اليوم أفضل بكثير من أمس اليوم مطمئن جدا لـ أحمد رفعت لازال على جهاز الغسيل وجهاز التنفس.

وتابع: أحمد رفعت عمل أشعة للصدر كانت مقلقه ولكن عمله أشعة تاني بعد المغرب وكانت أفضل بكثير وده طمأن الجميع كان هناك انتظام للدم وتم إيقاف جميع الأدوية الخاصة بضغط الدم وتم منع أسرته بالكامل من الدخول له لأن الأطباء رافضه هذا الأمر في هذا التوقيت لحين تحسن واضح للاعب المستثني الوحيد فقط والذي تواجد في العناية اليوم هو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من اجل الأطمئنان على الاجراءات الخاصة بحالة اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم الاطمئنان على الحالة بشكل رسمي من جانب الأطباء المختصين على أن يكون هناك بيان رسمي من المستشفى المعالج للاعب خلال الساعات المقبلة من أجل اطمئنان الجماهير على اللاعب الذي تسبب في قلق للجميع.