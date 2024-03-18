بعد 12 عاما من اعتزالها.. حنان ترك تعود إلى الفن في رمضان 2024

على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني منذ 2012، إلا أنها تركت مسيرة فنية مميزة خطفت من خلالها قلوب كثير من الجمهور بسبب تلقائيتها المفرطة وأدائها الرصين، لتفاجئ الفنانة حنان ترك، جمهورها بعودتها إلى الساحة من جديد من خلال تقديم عمل ديني في شهر رمضان الجاري.

عودة حنان ترك للفن من جديد

اختارت الفنانة حنان ترك، العودة إلى جمهورها بشكل مختلف، من خلال تقديم برنامج «صدق رسول الله» على قناة النهار، وأوضحت من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» تفاصيل العمل قائلة: «بفضل الله (صدق رسول الله ) على قناة النهار الساعة الرابعة والنصف مساءً، موسيقى شريف حمدان، وغناء مجد القاسم، وإنتاج Cartoonile Studio، وإخراج مصطفى الفرماوي».

تعليقات الفنانين والجمهور لـ حنان ترك

وتوالت التعليقات على الفنانة حنان ترك، مرحبين بعودتها من جديد وكانت على رأسهم الفنانة سيمون، إذ كتبت لها «يا حبيبتي مبروك»، وكتب الفنان محمود المهدي: «هتقدم حاجة محترمة في رمضان بالتوفيق»، وجاءت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي منها «فكرينا بأيام الحاجات الحلوة»، «ما شاء الله بجد بموت فيكي».

اعتزال الفنانة حنان ترك

وكانت الفنانة حنان ترك، قد قررت الاعتزال منذ فترة طويلة، وأنّ تقضي معظم وقتها مع أولادها في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أبنائها الخمسة، يوسف وآدم خالد خطاب من زوجها الأول، ثم محمد يحيى من زيجة أخرى إضافة إلى ابنتيها الأصغر سنا مريم ومنى من زوجها الأخير محمود مالك.