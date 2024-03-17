خالد يوسف: حاولت كثيرا إقناع حنان ترك بالعودة للتمثيل

حل المُخرج خالد يوسف الليلة ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

وتحدث يوسف عن علاقته بالفنانة حنان تُرك، ووجه لها سؤالا: «إزاي اعتزلتي؟»، مؤكدًا أن حنان ترك موهبة كبيرة وخسارة اعتزالها.

وأضاف المخرج خالد يوسف: «حنان عشرة عمري، حاولت كتير معاها لكنها حالة ميئوس منها، واتناقشت معاها كتير في قضية الفن والاعتزال والحجاب، لكن بتقفل الكلام دايمًا بـ أنا سعيدة كده.. فخلاص هي سعيدة كده براحتها».

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وتحدث المخرج خالد يوسف، خلال الحلقة عن أسلوبه المُتبع في الإخراج، مؤكدًا أن المخرج هو صاحب الفيلم وليس الفنان، والحالة الفنية في أي مكان في العالم هو أن المخرج صاحب الفيلم وهو الذي يمتلك رؤية للفيلم.