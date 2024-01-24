حنان ترك تحتفل يعيد ميلاد ابنها: «كبرت وأصبحت رجلا»

احتفلت الفنانة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها الأكبر يوسف خالد خطاب، في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ نشرت صورة تجمعها به، ووجهت له رسالة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: «عيد ميلاد سعيد للضوء الأكثر إشراقا في حياتي، قد لا أكون الأم المثالية لكني محظوظة لأن لدى ابن مثالي مثلك».

وتابعت حنان ترك في رسالتها لنجلها، «كبرت وأصبحت رجل.. أمر لا يصدق».

وتعيش حنان ترك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتزالها الفن برفقة أبنائها الخمسة، يوسف وآدم خالد خطاب من زوجها الأول، ثم محمد يحيى من زيجة أخرى بالإضافة إلى ابنتيها الأصغر سنا مريم ومنى من زوجها الأخير محمود مالك.

الجمهور يهنئ حنان ترك بعيد مولد نجلها

وحرص الجمهور وعدد من الفنانين على تهنئة يوسف خطاب ووالدته حنان ترك بعيد ميلاده، من خلال التعليقات على حسابها وكان من بينهم الفنانة حلا شيحة والفنانة جميلة عوض، جاء ضمن التعليقات: «ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي»، «كل سنة وهو طيب.. ربنا يخليه لك ويخليكي له يا أجمل أم»، «أجمل حنون.. الوحيدة اللي اثبتت أن جمالها حقيقي جاي من جواها»، و«ربنا يبارك لك فيه وفي أخواته ويبارك لهم فيكي».