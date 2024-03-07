حنان ترك راجعة ولا لأ؟.. صلاح عبدالله يكشف حقيقة تقديم بسنت ودياسطي 5

انتشر في الساعات القليلة الماضية منشورًا للفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن خلاله عودة مسلسله الشهير بسنت ودياسطي 5، بعد غياب 13 عامًا، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي تعلق بأجزائه الأربع السابقة.

حقيقة الجزء الخامس من مسلسل بسنت ودياسطي

وتواصلت «الوطن» مع الفنان صلاح عبدالله لمعرفة تفاصيل الجزء الخامس من المسلسل، لكنه نفى ما تم نشره عبر صفحته الرسمية، لافتًا إلى أنَّه خطأ وسوء فهم من الأدمن المسئول عن صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنَّه سيتمّ عرض المواسم القديمة فقط.

وتابع الفنان صلاح عبدالله في تصريحاته، أنَّه لا يوجد من يعوّض وجود الفنانة حنان ترك والتي تعوّد الجمهور عليها، على الرغم من أنَّ المسلسل إذاعي فقط، ولكن الجمهور ارتبط بصوت الثنائي.

صلاح عبدالله يشارك في الموسم الرمضاني 2024 بـ عتبات البهجة

ويشارك الفنان صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل عتبات البهجة، مع النجم يحيى الفخراني والذي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، حول السعادة وكيفية وجود البهجة في حياتنا، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، وتمّ الإعلان عن ترجمته إلى لغة الإشارة إيمانًا بأهمية الاحترام والتفاهم تجاه ذوي الهمم.