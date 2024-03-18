عواصف وسيول.. ماذا يخبئ الطقس لـ13 محافظة اليوم الاثنين؟

مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، حدوث تقلبات جوية مختلفة الحدة، تشهد العديد من المحافظات عواصف وأمطار غزيرة تمتد من غرب البلاد إلى شرقها مع نشاط كبير للرياح علي المناطق الشمالية محملة بالأتربة.

أمطار غزيرة تضرب 13 محافظة اليوم

وتشهد 13 محافظة اليوم، أمطارًا غزيرة تستمر لساعات متواصلة تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وتشمل الأمطار مناطق مختلفة في جنوب سيناء كمدينة رأس سدر ونويبع وطابا ومدن العريش ورفح وبئر العبد في شمال سيناء، وتمتد الأمطار لتصل مدن البحر الأحمر كالغردقة وسفاجا والطرق المؤدية إلى هذه المدن.

وبحسب البيانات الرسمية للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد تشمل مدن الإسكندرية، ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وتخف حدة الأمطار لتصبح ما بين خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى، لتشمل محافظات الشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

العواصف تضرب المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، متوقعة أن تكون درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وجنوب الصعيد 24 درجة مئوية.

وكشفت الشبكة الوطنية للطوارئ في المحافظات، وغرف العمليات الرئيسية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لسرعة التدخل حال وجود أي طارئ في المحافظات، مع ربط المراكز والقرى بغرف العمليات الرئيسية على مدار ساعات التقلبات الجوية.