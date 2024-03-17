«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. أمطار ورياح وأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تسود معظم أنحاء البلاد منذ صباح اليوم، وتستمر حتى غدٍ الاثنين، والتي أبرزها الأمطار والرياح، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن غدا الاثنين من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى مناطق من جنوب الصعيد.

أمطار ورياح واتربة

وتتساقط كذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 22 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 26 للعظمى و17 للصغرى.

- شمال الصعيد: 23 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 24 درجة للعظمى و16 للصغرى.