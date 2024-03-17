أمطار رعدية لمدة يومين.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية وتحذر من نوة الشمس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية الأيام المقبلة، إذ تتعرض المحافظة إلى فرص سقوط أمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط انخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع تعرض المحافظة إلى نوة الشمس الكبرى.

طقس الإسكندرية غداً الاثنين

وذكر بيان الأرصاد أن حالة طقس الإسكندرية غدا الاثنين يكون مائلا إلى البرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً مع نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 30 كيلو مترا في الساعة، وتكون الغيوم الجُزئية على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

كما تشهد محافظة الإسكندرية أيضا فرص سقوط أمطار رعدية غداً مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس وتستمر حتى الثلاثاء 19 مارس.

طقس الإسكندرية الأيام المقبلة

وتشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمحافظة الإسكندرية بداية من الأربعاء 20 مارس حتى الأحد 24 مارس، إذ تنعدم فرص سقوط الأمطار مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.