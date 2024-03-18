موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي.. هل تعثر «نصرة» على الذهب؟

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي، لمعرفة ماذا سيحدث للفنانة روجينا التي تجسد شخصية نصرة، بعدما انتهت الحلقة السابقة بوصول عزيز الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد سلامة إلى مكان الذهب الذي عثرت عليه نصرة.

هل ستستطيع نصرة في الحلقة الثامنة اكتشاف وجود عزيز مكان الذهب أم ستصبح فقيرة بعدما حلمت بامتلاك الذهب الذي منحه لها هارون قبل وفاته، لنرى ماذا سيحدث لذا يهتم الجمهور بمعرفة موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي

يتم عرض مسلسل سر الحلقة 8 على قناة CBC اليوم، في تمام الساعة 12 صباحا.

ووفق المعلن عنه يتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي

ينتمى مسلسل سر إلهي للمسلسلات الاجتماعية وينتهي في النصف الأول من رمضان تكون آخر عرض لحلقة به يوم 15، بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير.