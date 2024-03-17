موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 8 على قناة CBC اليوم.. ما مصير الكنز؟

قدمت الحلقات الماضية من مسلسل سر إلهي مزيجا من الإثارة والتشويق، يضاف إليها نوعا من الترقب، وهو الأمر الذي يحيد بالكثيرين إلى التطلع لمعرفة موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 8 على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 8 على قناة CBC اليوم

فبعد أن استطاعت روجينا التي تقوم بدور نصرة الخروج من السجن، وبدأت في إنفاذ الوصية باستخراج الذهب من المقبرة ووضعه في مكان آمن، ولكنها ما إن تمكنت من ذلك حتى فوجئت بسرقته قبل تأمينه.

وأما عن موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 8 على قناة CBC اليوم، فتعرض في تمام الساعة 12 صباحا، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي

ينتمى مسلسل سر إلهي للمسلسلات الاجتماعية التي تتكون من 15 حلقة، يتم من خلالها تقديم حياة «نصرة» المظلومة من أقرب الناس إليها، وهو من بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير.