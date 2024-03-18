مسلسل سر إلهي الحلقة 7.. روجينا تبحث عن الذهب للمرة الثانية

بدأت الحلقة 7 من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، من حيث انتهت الحلقة الماضية، فبعدما دخلت الشاحنة المحملة برمال البناء إلى مخزن صديق والد نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، تفاجأت هي ويحيى الذي ساعدها لإيصال الذهب إلى الإسماعيلية، أن الكنز ليس موجودا بين الرمال، فصرخت في يحيى.

مسلسل سر إلهي الحلقة 7

في تلك الأثناء التي صُدما فيها بعدم وجود الذهب، هرعا من حيث جاءا، ليكتشفا بعدها أن سليمان والد يحيى هو الذي استحوذ على قطع الذهب السمينة، عن طريق خدعة أمر بها العاملين في شركته، وهنا صاح فيه ابنه يحيى موبخا إياه على صنيعه، وصرخت فيه نصرة.

وفي الجهة المقابلة وقع محمد ثروت الذي يجسد دور سعد في قبضة الشرطة في الحلقة السابقة؛ بسبب تجارته في السيارات المسروقة، وفي هذه الحلقة تحاول زوجته أن تخرجه من السجن، وتذهب إليه لتخبره أنها دبرت خطة لخلاصه، ولكنه لا يطمأن لها ويدعو ألا توقعه في كارثة جديدة.

ونعود إلى «نصرة» التي يساومها سليمان على أن يعطيها ثلث الذهب ويأخذ هو الثلثين ولكنها ترفض ذلك، مهددة إياه بأنها ستنتقم منه، بسبب أنه شهد زورا ضدها قبل ذلك وتسبب في دخولها السجن، وهذه المرة سرق ذهبها الذي أوصى هارون به لها.

وتستمر أحداث الحلقة، ويتطلع جمهور المشاهدين إلى معرفة إلى أين سيصل المطاف بنصرة، فهل ستستطيع الحصول على الذهب من جديد؟ أم أن تكالب أعدائها عليها سيفقدها القدرة على مواجهتهم؟.