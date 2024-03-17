موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 7.. مؤامرة نهى عابدين

ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة السابعة، لمتابعة أحداث المسلسل لمن لم تسنح لهم الفرصة بمشاهدة العرض الأول منه، وتتيح القناة عرضه عدة مرات يوميًا.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة السابعة، وفق الإعلان الرسمي للقناة.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة السابعة

كثير من الأحداث ينتظر الجمهور نتائجها في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة، إذ أنه من المتوقع أن تواصل نهى عابدين التي تجسد شخصية رحمة في مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة، عملها على إعلان زواجها من سراج الذي يجسد شخصيته الفنان منير مكرم، وكما تحاول عمل فضيحة لشاهيناز زوجته والتي تؤدي دورها الفنانة مي سليم.

يأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة السابعة في الأوقات التالية:

- على قناة CBC يتمّ عرضه في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- الإعادة الأولى لمسلسل سر إلهي يكون في تمام الساعة 6:30 صباحًا والثانية الساعة 11:30 مساءً.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يدور حول حياة «نصرة» التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، التي تساعد أشقائها وتصرف عليهم للدراسة والحياة، ولكنهم يصدمونها ويشهدون عليها زورا لتدخل السجن وتنقلب حياتها رأسا على عقب.