ملخص حلقة 7 مسلسل سر إلهي.. هل ستفقد روجينا الذهب للمرة الثانية؟

قدمت الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي، مجموعة من الأحداث المثيرة، فبعد أن اكتشفت روجينا التي تقوم بدور نصرة أن الذهب قد سرق من قِبل سليمان والد يحيى، بدأت رحلتها للبحث عنه، وتمكنت بالفعل الحصول عليه مرة أخرى، ولكنها لم تستطع أن تحافظ عليه للمرة الثانية.

ملخص حلقة 7 مسلسل سر إلهي

تمكنت نصرة بمساعدة يحيى أن تستعيد الذهب الذي أوصي لها به، عن طريق اختراق هاتف سليمان وتتبع المكان الذي وضع فيه القطع الذهبية، وبالفعل ذهبت هي ويحيى إلى المكان وأخذوا الذهب في صناديق بلاستيكية، وذهبوا به مرة إلى أخرى إلى الإسماعيلية حيث صديق والدها القديم ليودعوا الذهب في مخزنه، ولكنها لسوء حظها كان أحدهم يتتبعها واستطاع أن يصل إلى الذهب.. وهنا انتهت الحلقة السابعة.

أحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني من تكالب الأعداء عليها والذي هم أقرب الناس إليها، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدرون بها ويتسببون في سجنها؛ ولكنها بمجرد الخروج تسعى للانتقام منهم.

يشار إلى أن مسلسل سر إلهي ينتمي إلى المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة كودكس، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وهو بمثابة التعاون الثالث بين كل من النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين.