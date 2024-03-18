«لو عندك مترميهاش».. طريقة سحرية للاستفادة من بواقي الكنافة «البايتة»

تعتبر الكنافة من أشهر حلويات رمضان التي تزين موائد الأسر المصرية عقب الإفطار، ويقبل كثير من الناس على شرائها بالأطعمة المختلفة مثل المانجو والشوكولاتة والفراولة، وفي بعض الأحيان، يشعر الأطفال بعدم رغبتهم في تناولها، لذلك تبحث ربات البيوت عن طريقة أخرى لإعادة تدوير الكنافة المتبقية، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفق الشيف هالة فهمي في برنامج «سفرة وطبلية».

طريقة سحرية لإعادة استخدام الكنافة

في صينية مناسبة، افركي الكنافة لقطع صغيرة جدا.

ضعي الكنافة المهروسة الموجودة في الصينية في الفرن أسفل الشواية على نار هادئة مع التقليب حتى تأخذ لونًا أحمرًا.

جهزي حشوة الوصفة بكوبين لبن في إناء مناسب، ثم ضيفي إليها ملعقتين كبيرتين نشا ذرة، وثلاث ملاعق سكر ثم قلبي جيدا.

ضعي الخليط السابق على النار مع التقليب حتى يتماسك الخليط.

بعد أن يتماسك خليط المهلبية، اطفئي النار وضيفي القشطة والفانيليا وقلبي جيدا

بمجرد أنّ تأخذ الكنافة اللون الأحمر ضيفيها في كاسات أو أطباق تقديم، ثم ضيفي عليها المهلبية أو الحشوة، وبعدها الطبقة الثالثة، واتركيها تهدأ ثم قدميها.

خطوات تحضير الكنافة العادية

قطعي الكنافة وفكي تشابكها في البداية، ثم ضعيها في وعاء عميق.

أذيبي السمن على نار هادئة، واتركيها على النار مع ملعقة من الزيت.

ضيفي السمن للكنافة واخلطيها جيدًا حتى تتشرب السمن.