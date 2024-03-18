كيفية تحضير الكنافة في الكاسات.. «أسهل وأسرع حلوى رمضانية لأسرتك»

طريقة عمل الكنافة كاسات، من أشهر الوصفات التي تلجأ العديد من ربات البيوت إلى صنعها خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لسهولة تحضيرها فضلًا عن إمكانية استخدام أي كمية متوفرة بها من الكنافة المتبقية المفتتة داخل المنزل.

طريقة عمل الكنافة كاسات

وطريقة عمل الكنافة كاسات في المنزل، سهلة للغاية ويمكن صنعها بخطوات بسطية، وهو ما نستعرضه خلال السطور الآتية حسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي:

• المقادير:

- كمية من الكنافة المفتتة حسب الرغبة.

- ملعقتان من السمنة.

- ملعقتان من الزيت.

- 4 ملاعق كريم شانتيه.

- 3 ملاعق سكر بودرة.

- شربات.

خطوات عمل الكنافة كاسات

- ابدأي طريقة عمل الكنافة كاسات بإذابة السمنة على النار.

- ضعي السمنة المذابة على الكنافة المفتتة مع سكر البودرة وقلبيها جيدًا.

- سخني الزيت في طاسة ومن ثم ضيفي الكنافة وحمريها حتى تأخذ لونا ذهبيا جيدا.

- صبي الشربات على الكنافة وهي ساخنة بعد رفعها من على النار.

- زيني الكنافة بالكريم شانتيه حسب الرغبة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

• المقادير:

- 2 كوب كنافة مفرومة.

- نصف كوب زبدة مذابة.

- كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- ربع كوب سكر.

- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

- ربع كوب ماءعصير ليمونة واحدة.

- مكسرات مجروشة.

خطوات عمل كنافة بالمانجو

- في البداية سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- اخلطي الكنافة المفرومة مع الزبدة المذابة جيدًا.

- احضري صينية وادهنيها بالزبدة وضعي بها نصف كمية الكنافة ووزيعها بشكل متساوي، ومن ثم اضغطيها بكوب أو ملعقة حتى تتساوى.

- فيما بعد ضعي طبقة من قطع المانجو بشكل متساوي.

- احضري وعاء وضعي به الماء وعصير الليمون والسكر والفانيليا وقلبيهم على النار حتى تمام الذوبان.

- اسكبي الخليط الساخن فوق طبقة المانجو.

- ضعي الكمية الأخرى من الكنافة فوق طبقة المانجو واضغطيها.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

- بعد تمام النضج، اخرجي الكنافة واتركيها لتبرد ثم قطعيها.