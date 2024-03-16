طريقة جديدة لعمل الكنافة في المنزل.. «هتغير مود سفرتك تماما»

الكنافة تعد من الحلويات الرمضانية المفضلة لدى كثير من الأشخاص، فلا تخلوا منها السفرة الرمضانية، لذلك تفكر العديد من الأمهات في ابتكار أشكال وطرق مختلفة لصنعها كنوع من التغيير، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة جديدة لعمل الكنافة.

تتمثل الطريقة الجديدة لعمل الكنافة في مربعات الكنافة بالمكسرات، التي يمكن تحضريها بخطوات سهلة وبسيطة وفقًا لما ذكر في موقع «سي بي سي» سفرة ومنها:

50 جرام زبدة

250 جرام كنافة

3/4 كوب حليب مكثف محلى

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

فانيليا

طبقة المكسرات

25 جرام زبدة

2 كوب من ( كاجو – فستق حلبي – لوز)

كوب حليب مكثف محلى

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد

فانيليا

خطوات التحضير

تُقلى الكنافة في السمنة

يضاف الحليب المحلى المكثف وماء الورد والفانيليا والزبدة وتخلط جيدا

تفرد الكنافة في صينية مربعة وتخبز في الفرن جيدا

على النار تشوح المكسرات في الزبدة

يضاف الحليب المحلى المكثف وماء الورد والفانيليا وتخلط

يضاف خليط المكسرات فوق الكنافة وتترك حتى تمام التماسك

طريقة عمل تارت الكنافة بالكاسترد

تارت الكنافة بالكاسترد من ضمن الطرق الجديدة لعمل الكنافة، التي يمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

كنافة

سكر بودرة

سمنة أو زبدة

كاسترد جاهز «بودرة كاسترد – لبن – سكر»

شربات خفيف

صوص كراميل للتزيين حسب الرغبة

طريقة التحضير

في البداية تخلط الكنافة بالسمنة المذابة ثم توضع في قالب التارت وتدخل الفرن حتى تتحمر

نذيب بودرة الكاسترد في اللبن ثم يضاف السكر

ويرفع على النار ويقلب حتى يثقل القوام

ثم يترك حتى يبرد ويوضع داخل تارت الكنافة ويزين بالكراميل

ترايفل الكنافة والفاكهة

المقادير:

½ كيلو كنافة محمرة

كريمة مخفوقة

3 مانجو مكعبات

½ كيلو رمان حب

8 شرائح أناناس مكعبات

مقادير عمل الكاسترد

2 صفار بيض

1 كوب حليب

فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

وجه الحشو