الكنافة بالمهلبية بطريقة سهلة وغير مكلفة.. في البيت زي الجاهزة

الكنافة بالمهلبية من أشهر حلويات رمضان، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة واقتصادية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، لتوفير المال بدلا من شرائها، الأمر الذي يوفر الكثير من النقود لربة الأسرة.

وصفة الكنافة بالمهلبية في رمضان

هناك الكثير من المكونات التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، لتحضير الكنافة بالمهلبية بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن استعراض مقاديرها على النحو التالي:

نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة سايحة.

2 كوب شربات ساخن

المهلبية

2 كوب لبن.

زبيب.

جوزهند.

3 ملعقة كبيرة نشا.

ماء بارد.

أسهل طريقة لتحضير الكنافة بالمهلبية

نضع اللبن على النار حتى يسخن قليلا.

نذوب النشا فى قليل من الماء البارد ثم نضيفها على اللبن ونقلبهم على نار متوسطة.

يقلب للوصول إلى القوام المطلوب ثم ترفع من على النار.

نتركها تهدا وتبرد تمامًا.

نقطع الكنافة ونضع عليها السمن السائل ونقلبها جيدا إلى أن تتشرب السمنة كلها.

نضع نصف الكمية في صينية مدهونة بالسمن ونضغطها جيدا.

نضع عليها المهلبية بشرط ألا تصل للأطراف.

نغطيها بباقي كمية الكنافة بدون الضغط عليها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

بعدما تخرج نسقيها بالشربات الساخن ونغطيها ونتركها 10 دقائق ثم نقلبها.

نتركها حتى تبرد ونزينها بالكريمة.

وصفة آخرى لتحضير الكنافة بالمهلبية

½ كيلو كنافة.

½ كوب سمنة ذائبة.

½ كيلو حليب.

½ كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

½ 1 كوب شربات.

طريقة التحضير

ذوّبي النشا في الحليب البارد، ثم ضعي الخليط على نار متوسطة.

ضيفي السكر، وقلبي باستمرار حتى يغلي الحليب ويغلظ.

أضيفي ماء الورد وقلبي.

يرفع من على النار ويترك جانبًا.

في وعاء كبير ضعي الكنافة والسمنة وافركيهما جيدًا.