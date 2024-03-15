طريقة عمل قشطة الكنافة بمقادير بسيطة.. هتطلع زي الجاهزة بالظبط

الكنافة من الحلويات الشرقية الأساسية، في شهر رمضان، وتقدم بحشوات مختلفة، أشهرها الكنافة بالقشطة، التي تتمتع بإقبال كبير سواء من الأطفال أو الكبار، لذا أعدت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل قشطة الكنافة، بمقادير بسيطة ومتوفرة في المنزل.

طريقة عمل قشطة الكنافة

أولًا المقادير:

لتر من اللبن.

نصف كوب من القشطة البلدي، ويمكن استخدام قشطة العلب، أو الاستغناء عنها تمامًا، في طريقة عمل قشطة الكنافة.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا، ويمكن استبدالها بالدقيق.

1 ملعقة كبيرة فانيليا، أو ماء الورد، أو ماء زهر.

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من السميد، أو الاكتفاء بالنشا.

سكر حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنه، والاكتفاء بوضع الشربات على صينية الكنافة بعد نضجها.

طريقة عمل قشطة الكنافة بالخطوات

تبدأ الخطوة الأولى من طريقة عمل قشطة الكنافة، بوضع اللبن والسكر ودقيق السميد في حالى الرغبة في إضافته، ووضع الإناء على النار، والتقليب حتى يذوب السكر تمامًا، وترتفع درجة حرارة اللبن.

الخطوة الثانية إذابة النشا، في القليل من المياه، وإضافتها إلى الحليب الساخن، مع التقليب المستمر، حتى لا يلتصق الحليب في أرضية الإناء، ويأخذ لون أو ريحة غير مستحبة، وبعد وصول الخليط إلى الغليان، يترك مدة دقيقتين يغلي، مع التقليب المستمر.

بعد رفع الإناء من على النار، تضاف ملعقة كبيرة من الفانيليا، ونصف كوب من القشطة، أو الاكتفاء بربع كوب قشطة، أو الاستغناء عن القشطة تمامًا، والتقليب جيدًا حتى يندمج الخليط، ويترك حتى يصل إلى حرارة المطبخ، وبعدها يمكن استخدامه في حشوة الكنافة، أو في الحلويات الشرقية بصفة عامة، مثل البقلاوة الجلاش والقطايف.