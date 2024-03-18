استعدوا لتقلبات الجو.. الأرصاد تصدر تنبيها عاجلا لمواطني 16 محافظة

تشهد حالة الطقس في الساعات المقبلة بالمحافظات، تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع توقعات بسقوط أمطار رعدية تمتد إلى سيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى.

تنبيه عاجل لمواطني 16 محافظة

وأصدرت «الأرصاد» تنبيهًا عاجلاً لمواطني 16 محافظة متوقع تعرضها إلى أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، محددة المحافظات وهي: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، المنيا، الفيوم، بني سويف، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، الإسماعيلية، المنيا، جنوب سيناء، البحر الأحمر».

وتمتد فرص سقوط الأمطار في القاهرة الكبرى وتكون متوسطة مع تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتشهد المحافظات اليوم طقسا غائما جزئيًا على مدار اليوم مع توقعات بحدوث ظاهرة الرعد والبرق.

تحذير لسائقي المركبات

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهًا عاجلاً لمواطني 16 محافظة لا سيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية ومرضى حساسية العيون لوجود الأتربة العالقة، كما حذرت سائقي المركبات أيضا بتوخي الحذر لحجب الرؤية الأفقية أحياناً جراء الرياح المحملة بالرمال والأتربة.