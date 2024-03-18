غارة جوية وكم هائل من القنابل.. هكذا استهدف الاحتلال الإسرائيلي مروان عيسى

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه نجح في القضاء على الرجل رقم 3 في هرم القيادة داخل حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وهو مروان عيسى، موضحا أن تلك العملية تم تخطيطها على مدار زمني طويل، تعاون فيها عدد من الأجهزة الأمنية، وتم تنفيذها باستخدام كم هائل من القنابل، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

عملية اغتيال مروان عيسى

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، فإن التخطيط لاعتيال مروان عيسى تم على فترة طويلة، إذ تم تأجيل الهجوم أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود محتجزين، وبمجرد تحديد وقت العملية، قامت القوات الجوية للاحتلال بإلقاء ما يقرب من 20 طنًا من القنابل، من بينها قنابل مضادة للمخابئ.

وحتى الآن لم تصدر عن حركة حماس أي بيانات تؤكد أو تنفي استشهاد الرجل الثالث في المقاومة الفلسطينية مروان عيسى إلا أن وسائل الإعلام العبري لا تزال تتباهى بالتلميح بنجاح عملية تتدعي فيها أنها اغتالته.

تفاصيل عملية اغتيال مروان عيسى

وكشف رئيس هيئة الأركان لجيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، أن الأسبوع الماضي شنت القوات غارة جوية على مخيم النصيرات بوسط غزة، هاجمت فيها كبار قادة حماس، مؤكدًا أن الحركة تحاول جاهدة إخفاء مصيرهم.

وأضاف أن عملية الاغتيال هذه تمت بعد أيام من التخطيط المعقد، وتهيئة الظروف وجمع المعلومات الاستخباراتية الكافية، وهو ما يتم اعتباره إنجازا مهما لجيش الاحتلال، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية.

وأضاف أن تلك المهمة كانت نتاج تعاون مع الشاباك، فهي عبارة عن مزيج من الاستخبارات عالية الدقة والنيران الدقيقة من سلاح الجو، والذي تمكن من القضاء على قيادات الحركة تحت الأرض، وهو ما يدل على أن جيش الاحتلال قادر على الوصول إلى الأماكن الأكثر تعقيدًا.

ووفق المعلن فقد تعطلت أنظمة الاتصالات بين قادة الفصائل، لأكثر من 72 ساعة، ثم استهدفت قوات الاحتلال مجمع أنفاق تحت مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة قبل أسبوع.