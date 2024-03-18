مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة.. كيف سيتعامل شريف سلامة مع ملك؟

قررت ليلى الاهتمام بزوجها الدكتور أحمد بعد انشغالها بتربية طفلها الصغير، ومعرفتها بحب الدكتورة ملك لها، لتتوالى الأحداث والتصرفات من قبلها في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة التي ستعرض الليلة، مع اهتمام الجمهور بمعرفة مصير العلاقة بين زوجها والدكتورة ملك.

علاقة تجمع الدكتور أحمد بزميلته في العمل

مسلسل مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة، ستشهد ماذا سيفعل شريف سلامة الذي يجسد شخصية أحمد مع ملك التي تتقرب منه منذ فترة، وما سيحث لعلاقته مع زوجته ليلى التي بدأت تهتم به كثيرا.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة

مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات التي تدور في إطار اجتماعي عرض الجزء الأول منه العام الماضي، ويعرض الجزء الثاني في رمضان، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، ويعد هذا المسلسل قصة اجتماعية أسرية.