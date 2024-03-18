مسلسل كامل العدد+1 الحلقة السابعة.. حياة تحتفل بعيد زواجها 

يعاني أحمد والد شريف سلامة، من مرض يجعله كثير النسيان، خلال مسلسل كامل العدد + 1، وقد أخبر الأطباء زوجته حياة (إسعاد يونس)، أنه قد يتوفى قريبا، لذا تحاول إسعاده بشتى الطرق وتقضي معه أطول وقت ممكن، وتحرص على عدم معرفته بهذا المرض حتى لا يشعر بالصدمة.

مسلسل كامل العدد الحلقة 7

وخلال مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 7، استعدت حياة للاحتفال بعيد زواجها معه، ورتبت حفلا رومانسيا في حديقة منزلهما لمفاجأة زوجها، الذي تعتقد أنه نسي موعد تلك المناسبة، لكن يفاجأها بأنه تذكر المناسبة وأحضر لها هدية لها، بعد أن أرسل صورة لدبلة فقدتها من قبل كانت تحبها للجواهرجي، حتى يصنع دبلة أخرى لها مشابهة، لذا فرحت كثيرا بهذه المفاجأة.

حياة تحرص على إخفاء خبر مرضه

وتحرص حياة على إخفاء مرض زوجها عنه العائلة، خاصة زوجها وابنها، وفي نفس الوقت تتابع حالته عن كسب مع الدكتور طارق صديق ابنها، خوفا عليهم من الصدمة، وحرصا منها على قضاء ما تبقى له من أيام في سعادة، دون أن يشعر بالحزن على حالته الصحية.