مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. إسعاد يونس تفاجئ زوجها

منذ بداية الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد + 1 ويعاني والد شريف سلامة في دور أحمد من مرض يجعله ينسى كثيرا، كما أن حديث الأطباء مع زوجته إسعاد يونس في دور «حياة» يشير إلى أنه قد يتوفى قريبا، ما يجعلها تحرص على إسعاده بشتى الطرق وتقضي معه وقتا كثيرا، كما أنها تحرص على عدم معرفته بهذا المرض حتى لا يشعر بالصدمة في مسلسل كامل العدد الحلقة 7.

مسلسل كامل العدد الحلقة 7.. إسعاد يونس تفاجئ زوجها بعيد زواجهم

واستعدت حياة للاحتفال بعيد زواجها مع زوجها في منزلهما، ما جعلها تقوم بترتيب وتنظيم جلسة رومانسية خاصة بهم في حديقة منزلهم، ثم قامت بمفاجأة زوجها بما قامت بتحضيره، وخصوصا أنها كانت تعتقد أنه نسى موعد تلك المناسبة الخاصة بهم، ولكن يفاجئها زوجها بأنه تذكر المناسبة وقام بإحضار هدية لها، بعد أن قام بإرسال صورة لدبلة فقدتها من قبل كانت تحبها للجواهرجي حتى يقوم بصناعة دبلة أخرى لها، وعندما قدمها لها فرحت بها كثيرا في مسلسل كامل العدد الحلقة 7.

وتحرص حياة منذ بدء الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد على إخفاء أمر مرض زوجها عنه وعن أحمد ابنها، ولكنها تتابع حالته عن كسب مع الدكتور طارق صديق ابنها، خوفا عليهم من الصدمة، وحرصا منها على قضاء زوجها ما تبقى له من أيام في سعادة دون أن يشعر بالحزن على حالته الصحية.