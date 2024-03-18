مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 8

خلال الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1، قامت حياة «إسعاد يونس» بإخفاء مرض زوجها عن العائلة، حتى لا ينزعج الزوج والأبناء لخطورة حالته التي أخبرها الطبيب بأنه سوف يموت قريبًا، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة الثامنة، لمعرفة ماذا يحدث.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1

تأتي مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة الثامنة حصريا الساعة 7.30 مساء، ويعاد الساعة 8.15 صباحا.

يعاد مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON دراما، في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحا، والساعة 10.45 صباحا.

قصة مسلسل كامل العدد +1

يذاع مسلسل كامل العدد +1 ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو مكون من 15 حلقة من المسلسلات القصيرة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، إذ يواجه الزوجان ليلى تيمور وأحمد مختار مشاكل خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية حيث كانت ليلي متزوجة من شخص آخر، وتبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدًا يطلقون عليه اسم عمر.

ومسلسل كامل العدد +1 هو من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمى جمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.