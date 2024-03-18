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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام رمضان

كتب:

نظيمة البحرواي
12:02 م | الإثنين 18 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

يهتم الملايين من المسلمين بمعرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 18-3-2024، الموافق ثامن أيام الشهر الفضيل، حرصا منهم على أداء الفروض في مواعيدها، وتناول طعام الإفطار. 

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 18-3-2024

وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 18-3-2024، في إطار اهتمام آلاف المسلمين في المحافظة بتأدية الفرض في وقته. 

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة السادسة و4 دقائق، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلوات في محافظة الشرقية اليوم الاثنين

وتضمن الإمساكية أيضًا مواقيت الصلوات الأخرى كالتالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:33 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:22 مساءً.

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