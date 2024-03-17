أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب اليوم الأحد سابع أيام رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، الذي يختلف من محافظة إلى أخرى، على مدار الشهر الكريم، لذا يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد سابع أيام رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب اليوم الأحد سابع أيام رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، طبقا لجدول هيئة المساحة المصرية، وجاءت على النحو الآتي:-

-موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان، يأتي في الساعة 6:08 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:07 مساءً

- موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 17-3-2024 الساعة 6:21 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الأحد سابع أيام رمضان 2024

- موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد الساعة 6:06 مساءً

- موعد أذان المغرب اليوم في قنا الساعة 5:59 مساء

-موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 6:4 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:04 مساءً

-موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 الساعة 6:07 مساءً

-موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان في القاهرة

- موعد أذان المغرب في القاهرة 6:05 مساء

- موعد أذان المغرب في الجيزة 6:05 مساء

- موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 6:21 مساء

- موعد أذان المغرب في الأقصر 5:59 مساء

- موعد أذان المغرب في دمياط 6:02 مساء

- موعد أذان المغرب في السويس 6:00 مساء

- موعد أذان المغرب في أسوان 5:58 مساء

-موعد أذان المغرب في بني سويف 6:05 مساءً

- موعد أذان المغرب في البحر الأحمر 5:53 مساءً

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء 5:55 مساء

موعد أذان المغرب في شمال سيناء 5:55 مساءً