في سابع أيام شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مواقيت الصلاة، وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

وأعلنت وزارة الأوقاف الجزائرية مواقيت الصلاة، وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024، حتى يستعد المسلمين لتجهيز مائدة الطعام، وتنظيم أوقاتهم ومعرفة مواقيت الصلوات الخمس.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024 في محافظة العاصمة الجزائر، فيكون عند الساعة 6:58 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى فتكون صلاة الفجر عند الساعة 5:21 صباحًا، والشروق 6:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:57 مساءً، وصلاة العصر 4:22 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد في محافظة عنابة

وفي محافظة عنابة الجزائرية تكون موعد أذان صلاة المغرب عند الساعة 6:39 مساءً، وصلاة الفجر ستكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:03 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد في محافظة بجاية

وأما عن محافظة بجاية فسيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً، وصلاة الفجر ستكون عند الساعة 5:20 صباحًا، والشروق 6:47 صباحًا، وصلاة الظهر 12:48 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، والعشاء 8:11 مساءً.