حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة 6:4 مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، في إطار اهتمام ملايين المسلمين بالمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 6:4 مساءً، إذ يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و50 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وتوضح إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، أن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024، على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:34 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:22 مساءً