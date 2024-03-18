مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. كشف سر معجزات حسن الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 من الحلقات المنتظرة لدى جمهور المسلسل، بعد المفاجأة التي كشف عنها مخرج المسلسل بيتر ميمي خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، حيث أوضح أنّ إجابة الأسئلة التي راودت المشاهدين عن سر معجزات حسن الصباح ستنكشف في بداية الحلقة الثامنة من المسلسل.

وقال المخرج بيتر ميمي عن مسلسل الحشاشين الحلقة 8، إنّ مشهد الراوي في بداية الحلقة سيكشف حقيقة معجزات حسن الصباح في أحداث الحلقات السابقة، «ما تسمى معجزات حسن الصباح مقصود تتصور بالشكل ده، وده هيبان تباعا خصوصا مشهد الراوي الحلقة 8».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. انكشاف سر معجزات حسن الصباح

وظهرت معجزات حسن الصباح في عدد من حلقات مسلسل الحشاشين، كانت بدايتها مع والدة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بعد ما استطاع معرفة رؤيتها دون أن تخبره بها كما فسرها لها، ولكن المعجزة الحقيقة كانت في شفائه لها حيث لم تكن قادرة على التحرك، بينما شهدت أحداث الحلقة 5 معجزة مختلفة حيث نجح في الانقسام إلى 3 أشخاص أثناء خضوعه المراقبة من رجال الوزير نظام الملك.