خطوات فن الإغواء من واقع مسلسل الحشاشين.. فعلها حسن الصباح مع السجان

عُرضت اليوم الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يجسد فيه شخصية حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، أول فرقة في الإسلام أُسست للاغتيالات، ويُعرض حصريًا على قناة DMC.

وفي حلقة اليوم، وبعد سجن حسن الصباح على يد نظام المُلك، صديقه الذي استطاع كشف مخططه لاغتيال الخليفة العباسي في أثناء وجوده في زيارة لدولتهم، قرر حسن الصباح إغواء السجان المسؤول عنه، ولم يكن لديه فرصة سوى 3 أيام فقط، أعطاهم له نظام المُلك حتى يتم تنفيذ حُكم الإعدام، وهُنا قرر الصباح أن ينصب شباكه.

في عام 2001، نشر الكاتب الأمريكي الشهير روبرت جرين، كتابا بعنوان «فن الإغواء»، وحقق مبيعات كبيرة، وبقياس ما فعله الصباح في حلقة اليوم مع السجان، جاء نصًا بما قاله جرين في كتابه، وفي ملخص الكتاب هُناك 8 خطوات للإغواء نرصدها لكم كالتالي:

1- الغموض: حديث حسن الصباح مع السجان كان مليئًا في البداية بالغموض، لم يكن السجان يعلم شيئا سوى أنّ هناك رجلًا محكوم عليه بالإعدام ويُعذب ولا يكل من التعذيب ولا يعير اهتماما لحكم الإعدام بل بالعكس لديه يقين داخلي أنه لن يُقتل حين قال له: «أنا عارف هموت إمتى».

2- الغيرة: زرع الغيرة في قلب الفريسة واحد من أساسيات فن الإغواء، وهو ما فعله الصباح حين قارنه بالأعلى منه في السلطة في الدولة وفي السجن، وأخبره بأنه من المؤكد أذكى وأفضل منهم.

3- الجانب العاطفي: لم يعر الصباح أي اهتمام لتعذيب السجان له، وأخبره أنه يحبه، وقال له إنه مظلوم مثله تماما، وخلق بينهما صداقة دون أن يدري السجان.

4- تحويل السلبيات إلى إيجابيات: كل سلبيات السجان في وجهة نظر الصباح حولها في حديثه معه، لإيجابيات، حتى التعذيب الذي عذبه له أخبره أنه مُدرك تمامًا أنه ليس بمزاجه وإنما محض أوامر وهو في الحقيقة لا يُريد تعذيبه.

5- السيطرة على الوقت: كان للصباح هدف وهو أن يهرب من السجن قبل موعد الإعدام، وهذا ما كان يزرعه في الحديث مع السجان بشكل غير مباشر.

6- بناء الصداقة: خلال مقابلتين فقط أو ثلاثة استطاع الصباح أن ينشئ صداقة بينه والسجان، وجعله يستمع لحديثه ويحاول اكتشاف عالمه.

7- التحكم في الأجواء المحيطة والمزاج: كل الأجواء التي خلقها الصباح مع السجان، كانت في إطار الغموض، خاصة حينما أخبره الصباح بالحلم بتفاصيله قبل رؤيته وأكده له بعدما شاهده.

8- الصبر والمرونة: رغم هذا لم يُجبر الصباح، السجان على أي قرار، وتركه يأخذ هو القرار المُناسب.

وانتهت الحلقة 7 من الحشاشين بهروب حسن الصباح -كريم عبد العزيز- وترك عبارة على حائط السجن قال فيها: «إينجا حسن الصباح ماند أنست»، وهي جُملة بالفارسية تُعني «حسن الصباح كان هنا».