مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. سر رسالة حسن الصباح بالفارسية على جدار السجن

نجح حسن الصباح «كريم عبد العزيز» في الهروب من سجن نظام الملك «فتحي عبد الوهاب» في مسلسل الحشاشين الحلقة 7، وذلك بعد ما نجح في استمالة حارس زنزانته إليه وإقناعه بالانضمام إليه في دعوته الجديدة ليكون في طريق الجنة مع أتباعه ويترك طريق النار الذي يسير فيه مع السلطان والوزير على حد تعبيره.

ويترك حسن الصباح رسالة إلى نظام الملك على حائط الزنزانة قبل هروبه في الليلة التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام ضده في مسلسل الحشاشين الحلقة 7، والتي جاءت باللغة الفارسية «اينجا حسن الصباح مانده أنست» والتي تعني بالعربية هنا ظل أو بقى حسن الصباح.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7

وكشفت شبكة قنوات DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 7، حيث من المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة الـ 1:45 من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في الـ 4:15 عصرا، بينما تعاد الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ 6:30 صباحا بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 1:30 ظهرا.