ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 8 بطولة كريم عبد العزيز، إذ من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل رحلة بحث حسن الصباح عن مقر جديد آمن لجماعته بعد هروبه من السجن وترك مدينة أصفهان.

قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 8، تعرض منصة watch it الحلقة الجديدة على منصتها قبل موعد عرضها تلفزيونيا لمشتركيها، وذلك في تمام الساعة الـ 7:15 مساء.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 8

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 8 الساعة الـ 9:15 مساء، ثم تعرض مرة أخرى على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما تعاد على القناة نفسها الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي بالإضافة إلى إعادة ثانية 1:30 ظهرا.

أما الإعادة على قناة DMC تبدأ 1:45 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 4:15 عصرا.