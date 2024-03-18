مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. كريم عبد العزيز يدخل «عش النسر»

«كده النسر له جناحين، فاضل العش، عش النسر».. خطوة جديدة يتخذها حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بعد هروبه من سجن الوزير نظام الملك، ليبحث عن مكان آمن يكون مقرا لدعوته، وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 عثور حسن الصباح على قلعة آلموت والتي تعني باللغة الفارسية عش النسر.

ويتجه حسن الصباح ورجاله إلى الشمال وتحديدا إقليم الديلم ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، من أجل الابتعاد عن دولة السلاجقة وملاحقة السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك له، خاصة بعد هروبه من السجن، ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة نجاح حسن الصباح في الحصول على قلعة آلموت من مالكها لتصبح قاعدة للدعوة النزارية في المنطقة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يقترب من قلعة آلموت

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يجتمع بعائلته

يلتقي حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بزوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين) ونجليه الهادي والحسين، بعد هروبهم من منزلهم في مدينة أصفهان بعد إلقاء القبض على حسن الصباح من قبل رجال الدولة بعد اكتشاف تورطه في محاولة اغتيال الخليفة العباسي.