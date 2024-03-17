«المؤتمر»: لا بد من ضغط دولي على إسرائيل لزيادة المساعدات إلى غزة

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعرقل دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة وينتهج سياسة تجويع الشعب الفلسطيني، استمرارا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مرشد، في بيان اليوم، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني والضغط على إسرائيل من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى سكان قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لم تتوانَ عن تقديم كل المساعدات إلى سكان قطاع غزة ومعظم المساعدات التي دخلت للقطاع قدمتها الدولة المصرية حكومة وشعبا.

القضية الفلسطينية

وشدد مرشد على أن عرقلة دخول المساعدات من جانب إسرائيل إلى قطاع غزة جريمة ضد المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك على كل المستويات من أجل وقف جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وفضح انتهاكات الكيان الصهيوني.

المساعدات الإغاثية

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بما قامت به مصر وبعض دول المنطقة مؤخرا من أجل إنزال وإسقاط المساعدات جوا، مشيرا إلى أنه رغم كل تلك الجهود إلا أنها لا تزال غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني.