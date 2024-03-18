تامر حسني يعزم رامي صبري على الإفطار: «مستنيك يا أبو الروم تدوق طبيخي»

وجّه الفنان تامر حسني دعوة إلى الفنان رامي صبري للإفطار برفقته في منزله، كما وعده أن يقوم هو بصنع الطعام بنفسه، وذلك خلال رسالة نشرها عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام»، قائلا: «مستنيك على الفطار يا أبو الروم وبالمرة تدوق طبيخي».

وتعود دعوة تامر حسني لـ رامي صبري إلى نشر الأول تهنئة للأخير بمناسبة عيد مولده، قال فيها «كل سنة وأنت طيب يا روميو ويا رب كل سنة ناجح وربنا كارمك في شغلك ومع أهل بيتك وأولادك الحلوين».

ورد رامي صبري على تهنئته متمنيا بوجود عمل يجمعهما معًا: «يا حبيب قلبي وأنت طيب يا أبو قلب طيب يا جدع.. يلا أنا مستنيك نغني مع بعض».