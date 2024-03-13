تامر حسني عن إعلانه الجديد: شركة مصرية.. وأدعم القضية الفلسطينية من 20 سنة

حسم تامر حسني الجدل المثار منذ يومين، بسبب إعلانه الجديد لإحدى الشركات، الذي تسبب في توجيه العديد من الانتقادات له.

تامر حسني يعلق على الانتقادات

نشر تامر حسني، صورة للسجل التجاري للشركة صاحبة الإعلان، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلق عليه: «مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل واحتراماً للجميع.. أنا بوضح حاجه بخصوص الإعلان.. أنا على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث وده مش أول إعلان ده ثالث إعلان في عقدي، معلش أحياناً الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل وتحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود وبحيثيات الموضوع كله».

أضاف: «ثانياً.. أنا مضيت على عقد مكتوب فيه إن الشركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل، ثالثاً والأهم لأي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية هقوله أنا من 20 سنة وأنا في ضهر القضية، ومش كلام وأغاني بس، لا، أنا روحت بنفسي معبر رفح أثناء الضرب لمساندة أهالينا هناك بأكبر حملة، معتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح أثناء الضرب مجاملة مثلاً».

وتابع :«أخيراً أنا لما قررت أكون الوجه الإعلاني للشركة دي من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه وبيتباع في مصر بس واتربينا عليه والأهم أن الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية، وأظن ده واضح في الإعلان.. ده كان شعوري الشخصي تجاه الحملة وأنا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع وللّي مش واصلاله الصوره بكل احترام .. وشكراً لكل اللي ردوا عني وهما مغمضين حقيقي إنتم نعمة كبيرة من ربنا، ألف شكر ورمضان كريم على الجميع».