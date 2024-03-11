تامر حسني وبسمة بوسيل في صورة جديدة مع أولادهما أول أيام رمضان

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، صورة جديدة تجمعها بالفنان تامر حسني، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وظهرت بسمة رفقة تامر حسني، زوجها السابق، وأطفالهما الثلاثة، في لقطة عائلية، نشرتها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت بسمة بوسيل: «كل سنة وأنتم طيبون ورمضان كريم».

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، متسائلين عن حقيقة رجوعهما، وهل انتهى انفصالهما؟

ردود فعل المتابعين على صور تامر حسني وبسمة بوسيل

ومع بداية العام الميلادي 2024، كان الفنان تامر حسني نشر صورة له رفقة أولاده وبسمة بوسيل، وعلق عليها قائلا: «كل سنة وأنتم طيبون.. ويا رب.. سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية».

وهو ما أثار جدلا واسعا حول عودتهما، قبل أن تنفي «بوسيل» الأمر، عبر خاصية «الستوري» بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، «صحيت على أخبار مش صحيحة، أنا وتامر مرجعناش لبعض، والصورة العائلية للعائلة كانت بغرض أنه يفرح الأولاد، لأنه مش هيقدر يحضر معاهم رأس السنة، ونعتذر على سوء الفهم».