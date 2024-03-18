يواصل الفنان أحمد مكي خلال حلقات مسلسل الكبير أوي 8 جذب الجمهور بالأحداث الجديدة المشوقة التي شهدتها أحداث المسلسل هذا الموسم، ما يجعلهم ينتظرون عرض مواعيد وإعادة المسلسل.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8 على قناة ON اليوم

ويتألق أحمد مكي الليلة خلال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8 والمُذاع على قناة ON، ويكون العرض الأول الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

أحداث جديدة وممتعة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد دخول حزلقوم وفريقة من المزاريطة للسطو على البنك من أجل الحصول علي الصندوق الذي سُرق منه بعد شرائه بملايين الجنيهات من مزاد علني.

ومسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.