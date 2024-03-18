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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8.. هل ينجح حزلقوم في الحصول على الصندوق؟

كتب:

ياسمين محمود
03:01 م | الإثنين 18 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يواصل أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، السطو على البنك بمساعدة فريق المزاريطة من أجل الحصول على الصندوق النادر الخاص به.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

وفي الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 شاهدنا أحداثا مثيرة بعد سطو حزلقوم على البنك برفقة فريق المزاريطة، والذي يضم «جوني» في دور البروفيسور، ومربوحة، وهجرس، والعترة، ونفادي، وطباظا.

وننتظر في الحلقة 8 محاولات حزلقوم الحصول على الصندوق بعد تفجير الخزنة في حلقة أمس دون قصد منه بعد فك فتيل القنبلة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

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