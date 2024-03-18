شهدت الحلقة 8 من أحداث مسلسل بابا جه، المُذاع عبرقناة DMC، ومنصة watch it أحداث مهمة وشيقة بعد أن وقع الفنان أكرم حسني في فخ دائرة الشكوك لدى زوجته الفنانة نسرين أمين، أنه يعمل بوظيفة أخرى غير التوصيل، مما تسبب في إصابة «أكرم حسني» بحالة من القلق، وينتظر المتابعون لأحداث المسلسل مايحدث في الحلقة التالية، ولذلك ترصد «الوطن» موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه على قناة DMC بدراما رمضان 2024.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه

مواعيد مسلسل بابا جه الحلقة 9 يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال عمل مسلسل بابا جه

ضمن دراما رمضان 2024 التي تعرض خلال الشهر، مسلسل بابا جه والتي يشارك فيها باقة من ألمع نجوم الكوميديا، على رأسهم أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بابا جه على قناة DMC بدراما رمضان 2024

المسلسل مكون من 15 حلقة ستعرض في النصف الأول من رمضان، وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد على الكوميديا لمعالجة الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.